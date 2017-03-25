МИНСК, 25 мар — Sputnik. Национальная сборная Беларуси по футболу потерпела разгромное поражение от команды Швеции в матче отборочного турнира Чемпионата мира 2018 года со счетом 4:0, сообщает Sputnik.

Поединок Швеция — Беларусь состоялся в субботу вечером в Стокгольме на стадионе Friends Arena. В составе победителей точными Эмиль Форсберг (11-я минута с пенальти, 49), Маркус Берг (57) и Исаак Телин (77).

Напомним, белорусы провели этот поединок под руководством нового главного тренера — на этой неделе на этом посту официально был утвержден Игорь Криушенко . Ранее сборную возглавлял Александр Хацкевич, однако контракт с ним был расторгнут в декабре из-за неудовлетворительного результата в первых четырех поединках квалификации ЧМ-2018.

После встречи со шведами белорусы продолжают занимать пятую, предпоследнюю, строчку в предварительной группе А:

Швеция — 10 очков (5 игр) Франция — 10 (4) Нидерланды — 7 (4) Болгария — 6 (4) Беларусь — 2 (5) Люксембург — 1 (4)

Сегодня также состоятся матчи Люксембург — Франция, Болгария — Нидерланды.