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Футбол: шведы разгромили белорусов в квалификации ЧМ-2018
25.03.2017 21:50 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 мар — Sputnik. Национальная сборная Беларуси по футболу потерпела разгромное поражение от команды Швеции в матче отборочного турнира Чемпионата мира 2018 года со счетом 4:0, сообщает Sputnik.
© Sputnik / Артем Бордовский
Поединок Швеция — Беларусь состоялся в субботу вечером в Стокгольме на стадионе Friends Arena. В составе победителей точными Эмиль Форсберг (11-я минута с пенальти, 49), Маркус Берг (57) и Исаак Телин (77).
Напомним, белорусы провели этот поединок под руководством нового главного тренера —
После встречи со шведами белорусы продолжают занимать пятую, предпоследнюю, строчку в предварительной группе А:
Сегодня также состоятся матчи Люксембург — Франция, Болгария — Нидерланды.
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