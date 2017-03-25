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Футбол: шведы разгромили белорусов в квалификации ЧМ-2018

25.03.2017 21:50 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 мар — Sputnik. Национальная сборная Беларуси по футболу потерпела разгромное поражение от команды Швеции в матче отборочного турнира Чемпионата мира 2018 года со счетом 4:0, сообщает Sputnik. 

Футбол: шведы разгромили белорусов в квалификации ЧМ-2018
© Sputnik / Артем Бордовский
Швеция – Беларусь: положительный результат – это набор очков

Поединок Швеция — Беларусь состоялся в субботу вечером в Стокгольме на стадионе Friends Arena. В составе победителей точными Эмиль Форсберг (11-я минута с пенальти, 49), Маркус Берг (57) и Исаак Телин (77). 

Напомним, белорусы провели этот поединок под руководством нового главного тренера — на этой неделе на этом посту официально был утвержден Игорь Криушенко. Ранее сборную возглавлял Александр Хацкевич, однако контракт с ним был расторгнут в декабре из-за неудовлетворительного результата в первых четырех поединках квалификации ЧМ-2018.

После встречи со шведами белорусы продолжают занимать пятую, предпоследнюю, строчку в предварительной группе А: 

  1. Швеция — 10 очков (5 игр)
  2. Франция — 10 (4)
  3. Нидерланды — 7 (4)
  4. Болгария — 6 (4)
  5. Беларусь — 2 (5)
  6. Люксембург — 1 (4) 
Сегодня также состоятся матчи Люксембург — Франция, Болгария — Нидерланды. 
 
Теги: Минск
 
 
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Матч против шведов белорусы провели с новым главным тренером Игорем Криушенко, который сменил на этом посту Александра Хацкевича, уволенного из-за...

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