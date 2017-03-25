Станислав Драгун поделился впечатлениями от матча квалификации ЧМ-2018 со Швецией (0:4) и рассказал, как команда поддержала в раздевалке вратаря Андрея Горбунова.

- Начало отбора – это эйфория, «Белыя крылы», ничья с Францией. Затем запал угас. Как мне кажется, не помогла даже смена главного тренера. Что произошло?

– Вы сами ответили на свой вопрос. Ничего не помогло. Наверное, нужно собраться духом и что-то уже показать. Так как кроме стыда и позора никто ничего не испытывает.

- Команда нанесла один удар в створ. Насколько это разнится с ожиданиями?

– Конечно, разнится. Мы настраивались на совсем другую игру. Хотели больше действовать флангами, но у нас ничего не получалось. Отсюда такая статистика, такой результат, и все такое.

- Как поддержали Горбунова в раздевалке?

– Обычно поддержали. У всех бывают ошибки, никто от них не застрахован. Он до этого много раз выручал команду в играх. Это его первые такие ошибки, поэтому ничего страшного в них нет. Не ошибается тот, кто ничего не делает, – сказал Драгун.

Андрей Горбунов: «Матч со Швецией стал одним из худших в карьере»