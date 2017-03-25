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Станислав Драгун: «Кроме стыда и позора никто ничего не испытывает»
26.03.2017 04:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Станислав Драгун поделился впечатлениями от матча квалификации ЧМ-2018 со Швецией (0:4) и рассказал, как команда поддержала в раздевалке вратаря Андрея Горбунова.
- Начало отбора – это эйфория, «Белыя крылы», ничья с Францией. Затем запал угас. Как мне кажется, не помогла даже смена главного тренера. Что произошло?
– Вы сами ответили на свой вопрос. Ничего не помогло. Наверное, нужно собраться духом и что-то уже показать. Так как кроме стыда и позора никто ничего не испытывает.
- Команда нанесла один удар в створ. Насколько это разнится с ожиданиями?
– Конечно, разнится. Мы настраивались на совсем другую игру. Хотели больше действовать флангами, но у нас ничего не получалось. Отсюда такая статистика, такой результат, и все такое.
- Как поддержали Горбунова в раздевалке?
– Обычно поддержали. У всех бывают ошибки, никто от них не застрахован. Он до этого много раз выручал команду в играх. Это его первые такие ошибки, поэтому ничего страшного в них нет. Не ошибается тот, кто ничего не делает, – сказал Драгун.
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Станислав Драгун поделился впечатлениями от матча квалификации ЧМ-2018 со Швецией (0:4) и рассказал, как команда поддержала в раздевалке вратаря Андрея Горбунова.
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