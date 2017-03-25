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Виталий Родионов: «Критика болельщиков будет обоснованной»

26.03.2017 03:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий сборной Беларуси Виталий Родионов прокомментировал итог матча со Швецией (0:4) в матче квалификации ЧМ-2018.

– Один удар в створ – следствие того, что сегодня вообще мало что получилось в атаке. Какие еще могут быть объяснения?

- Игорь Николаевич накануне сказал, что главное – надежно сыграть в обороне. Но вряд ли кто-то ожидал, что атака будет такой безуспешной.

– Мы хотели сделать ставку на переход из обороны в атаку, но этого у нас тоже не получилось. В редких случаях этот переход осуществлялся. Поэтому у нас было мало острых атакующих действий. Отсюда и один удар в створ.

- В начале отбора была эйфория, надежды на крутой отбор под брендом «Белые крылы». Запал как-то угас…

– Я считаю, что запал, основанный на маркетинговом ходе, никак не может отражаться на игре команды. «Белыя крылы» не повлияли на действия команды. Не стоит увязывать бренд и действия команды.

- Эйфория вокруг «Белых крылаў» привела к завышенным ожиданиям болельщиков?

– Само по себе создания бренда – это хороший ход. И для болельщиков, и для команды. Но надо понимать, что мы все-таки футболисты, и на команду это никаким образом не должно было влиять.

- Готовы к шквалу критики, который наверняка будет? 

– Эта критика будет обоснованной, – сказал Родионов.

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Нападающий сборной Беларуси Виталий Родионов прокомментировал итог матча со Швецией (0:4) в матче квалификации ЧМ-2018.

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