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Арьен Роббен: «Теперь нас смешают с грязью – и это правильно»
26.03.2017 01:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард сборной Голландии Арьен Роббен рассказал о поражении в матче квалификации ЧМ-2018 против Болгарии (0:2).
«Что сказать, это кошмар. Мы ехали сюда с хорошими ожиданиями от игры.
Можно искать виноватых в этом поражении, но сейчас это не важно, так как результат не изменится. Мы проиграли со счетом 0:2.
Мы не заслуживали очков в этом матче, если вспомнить нашу игру в первом тайме. Теперь нас смешают с грязью, и это правильно.
Отставка Блинда? Что вы хотите, чтобы я сказал? Я стою здесь в Болгарии после того, как мы проиграли. Я шокирован. Но новый тренер не изменит уровень игроков в сборной. Задайте этот вопрос тренеру.
Выиграть оставшиеся матчи, чтобы сохранить шансы на попадание на ЧМ-2018? Что я могу сказать, мы даже не можем обыграть Болгарию», – сказал Роббен.
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Форвард сборной Голландии Арьен Роббен рассказал о поражении в матче квалификации ЧМ-2018 против Болгарии (0:2).
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