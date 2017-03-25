Форвард сборной Голландии Арьен Роббен рассказал о поражении в матче квалификации ЧМ-2018 против Болгарии (0:2).

«Что сказать, это кошмар. Мы ехали сюда с хорошими ожиданиями от игры.

Можно искать виноватых в этом поражении, но сейчас это не важно, так как результат не изменится. Мы проиграли со счетом 0:2.

Мы не заслуживали очков в этом матче, если вспомнить нашу игру в первом тайме. Теперь нас смешают с грязью, и это правильно.

Отставка Блинда? Что вы хотите, чтобы я сказал? Я стою здесь в Болгарии после того, как мы проиграли. Я шокирован. Но новый тренер не изменит уровень игроков в сборной. Задайте этот вопрос тренеру.

Выиграть оставшиеся матчи, чтобы сохранить шансы на попадание на ЧМ-2018? Что я могу сказать, мы даже не можем обыграть Болгарию», – сказал Роббен.