Голкипер сборной Беларуси Андрей Горбунов поделился мнением об игре команды в матче со Швецией (4:0).

– Понятно, что все будут искать какие-то отрицательные моменты. Но уже счет говорит сам за себя. Хотя можно детализировать, разбирать ошибки мои и партнеров. Счет 0:4 – это непристойный результат.

– Что вообще случилось?

– Ну что случилось? Шведы нас переиграли. Мы действовали плохо. После таких ошибок, которые я допустил, тяжело вернуться в игру. Игрокам психологически тяжело реагировать на такое, зная, какой счет и как развивается ситуация. Ничего не получалось и в первом тайме, но счет 0:1 позволял вернуться в игру. А вот после 0:3 команде что-то сделать было практически невозможно.

– Чем была вызвана ошибка при втором взятии ворот?

– Не мой день, наверное. Я особо повтор не смотрел, только на табло видел. Я вроде бы и ногой закрывал, чтобы мяч не пропустить. Но раз мяч пролез, значит так надо. У меня нет оправданий. Такого рода ошибка – первая в карьере. Было куча других, но такая – первая. Тут не объяснишь причин. Бывают ошибки технические, бывают тактические. А этой ошибке нет объяснений.

– А что случилось при третьем голе в ваши ворота?

– Шла передача с фланга, мяч завис. Пошел на выход, но Берга не контролировал. Я не видел его, поэтому думал, что спокойно заберу мяч. Но швед выпрыгнул, сыграл на опережение. Понятно, что надо было выпрыгнуть, сыграть кулаками. Но это не оправдание. Просто вы попросили рассказать суть гола.

- Это самое болезненное поражение в карьере?

– Наверное… Хотя чего, была еще одна игра с Северной Ирландией. Там тоже два раза ошибся. Хотя нет, там было хуже. В этом матче выручал в некоторых моментах, а там вообще ужас.

- Не считаете, что в какой-то степени подвели тренеров?

– Лично я подвел. Не оправдал доверия. Никакому тренеру не пожелаешь такого дебюта. Прощения просить, конечно, не пойду. Но мы все взрослые люди и понимаем, кто и что неправильно сделал в этой ситуации. Нужно через тренировки и новые игры доказывать свои способности. Уверен, что я исправлюсь.

- К жесткой критике со стороны публики готовы?

– Готов! Что, в первый раз, что ли? Заслужил – значит заслужил. Все ошибаются, просто вратарские ошибки выглядят наиболее наглядно. Знаю, что будут критиковать. Не вижу в этом ничего такого, – сказал Горбунов.

Две фатальные ошибки Горбунова, которые никто не ожидал. Видео

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