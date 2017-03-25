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Данни Блинд: «Подумаю, стоит ли мне дальше тренировать сборную Голландии»

26.03.2017 08:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Голландии Данни Блинд подвел итоги матча квалификации ЧМ-2018 против Болгарии (0:2).

– Мы сыграли очень плохо, и это очевидно. Не знаю, почему мы провалили дебют матча. Мы не создали практически ни одного момента, вину за поражение беру на себя.

Сейчас уже понимаю, что не стоило выпускать де Лигта в стартовом составе, но задним умом все крепки. Вообще он отличный защитник, но отвечать, конечно же, мне.

– Вы остаетесь во главе команды?

– Нужно подумать, но выбрасывать белый флаг пока рано. Я крайне разочарован, ведь перед игрой у меня было хорошее предчувствие.

Пожалуй, мне стоит посмотреть на себя в зеркало, – сказал Блинд.

После 5 туров Голландия с 7 очками занимает в таблице группы А 4-е место.

 
 
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Главный тренер сборной Голландии Данни Блинд подвел итоги матча квалификации ЧМ-2018 против Болгарии (0:2).

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