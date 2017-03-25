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Данни Блинд: «Подумаю, стоит ли мне дальше тренировать сборную Голландии»
26.03.2017 08:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер сборной Голландии Данни Блинд подвел итоги матча квалификации ЧМ-2018 против Болгарии (0:2).
– Мы сыграли очень плохо, и это очевидно. Не знаю, почему мы провалили дебют матча. Мы не создали практически ни одного момента, вину за поражение беру на себя.
Сейчас уже понимаю, что не стоило выпускать де
– Вы остаетесь во главе команды?
– Нужно подумать, но выбрасывать белый флаг пока рано. Я крайне разочарован, ведь перед игрой у меня было хорошее предчувствие.
Пожалуй, мне стоит посмотреть на себя в зеркало, – сказал Блинд.
После 5 туров Голландия с 7 очками занимает в таблице группы А 4-е место.
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Главный тренер сборной Голландии Данни Блинд подвел итоги матча квалификации ЧМ-2018 против Болгарии (0:2).
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