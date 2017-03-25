Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду в матче квалификации ЧМ-2018 с Венгрией (3:0) оформил дубль.

Нападающий «Реала» забил 69-й и 70-й голы и вышел на 4-е место в списке лучших снайперов европейских сборных всех времен, опередив Герда Мюллера и .

В матчах за национальную команду на счету Роналду 12 дублей, три хет-трика и один покер.

Пять голов Роналду пришлись на сборную Армении, по четыре – на Андорру, Эстонию, Голландию и Швецию. Португалец забивал 33 разным командам, но ни разу не огорчил Францию, Испанию, Германию, Италию и Англию.

Топ-10 снайперов Европы за всю историю

1. Ференц Пушкаш (Венгрия/Испания) – 84 гола в 89 матчах

2. Шандор Кочиш (Венгрия) – 75 (68)

3. Мирослав Клозе (Германия) – 71 (137)

4. Криштиану Роналду (Португалия) – 70 (137)

5. Герд Мюллер (Германия) – 68 (62)

6. Робби Кин (Ирландия) – 68 (146)

7. Златан Ибрагимович (Швеция) – 62 (116)

8. Имре Шлоссер (Венгрия) – 59 (68)

9. Давид Вилья (Испания) – 59 (97)

10. Ян Коллер (Чехия) – 55 (91)

11. Йоахим Штрайх (ГДР) – 55 (102)