﻿ Роналду забил 70-й гол и вышел на 4-е место среди лучших снайперов европейских сборных. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Роналду забил 70-й гол и вышел на 4-е место среди лучших снайперов европейских сборных

26.03.2017 08:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду в матче квалификации ЧМ-2018 с Венгрией (3:0) оформил дубль.

Нападающий «Реала» забил 69-й и 70-й голы и вышел на 4-е место в списке лучших снайперов европейских сборных всех времен, опередив Герда Мюллера и Робби Кина.

В матчах за национальную команду на счету Роналду 12 дублей, три хет-трика и один покер.

Пять голов Роналду пришлись на сборную Армении, по четыре – на Андорру, Эстонию, Голландию и Швецию. Португалец забивал 33 разным командам, но ни разу не огорчил Францию, Испанию, Германию, Италию и Англию.

Топ-10 снайперов Европы за всю историю

1. Ференц Пушкаш (Венгрия/Испания) – 84 гола в 89 матчах

2. Шандор Кочиш (Венгрия) – 75 (68)

3. Мирослав Клозе (Германия) – 71 (137)

4. Криштиану Роналду (Португалия) – 70 (137)

5. Герд Мюллер (Германия) – 68 (62)

6. Робби Кин (Ирландия) – 68 (146)

7. Златан Ибрагимович (Швеция) – 62 (116)

8. Имре Шлоссер (Венгрия) – 59 (68)

9. Давид Вилья (Испания) – 59 (97)

10. Ян Коллер (Чехия) – 55 (91)

11. Йоахим Штрайх (ГДР) – 55 (102)

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду в матче квалификации ЧМ-2018 с Венгрией (3:0) оформил дубль.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Станислав Драгун: «Кроме стыда и позора никто ничего не испытывает»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика