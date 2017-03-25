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Баскетбол: презентация Женской ЛБЛ состоится в воскресенье

26.03.2017 08:05 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 мар — Sputnik. Открытие первого Чемпионата по баскетболу среди женских любительских команд состоится в воскресенье, сообщили Sputnik в пресс-службе Женской любительской баскетбольной лиги (ЛБЛ).

"В воскресенье, 26 марта, состоится презентация и торжественное открытие Женской любительской баскетбольной лиги. Это первый в Беларуси чемпионат для девушек и женщин, которые занимаются баскетболом на любительском уровне", — рассказали в Женской ЛБЛ.

По словам собеседников агентства, турнир пройдет с апреля по май, участие в нем примут шесть команд.

Церемония открытия Женской ЛБЛ, организованной при поддержке Белорусской федерации баскетбола, в 12:00 в спорткомплексе "Виталюр". 

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси впервые пройдут соревнования среди женских любительских команд по баскетболу, участие в турнире примут шесть коллективов.

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