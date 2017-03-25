|
Баскетбол: презентация Женской ЛБЛ состоится в воскресенье
26.03.2017 08:05 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 мар — Sputnik. Открытие первого Чемпионата по баскетболу среди женских любительских команд состоится в воскресенье, сообщили Sputnik в пресс-службе
"В воскресенье, 26 марта, состоится презентация и торжественное открытие Женской любительской баскетбольной лиги. Это первый в Беларуси чемпионат для девушек и женщин, которые занимаются баскетболом на любительском уровне", — рассказали в Женской ЛБЛ.
По словам собеседников агентства, турнир пройдет с апреля по май, участие в нем примут шесть команд.
Церемония открытия Женской ЛБЛ, организованной при поддержке Белорусской федерации баскетбола, в 12:00 в спорткомплексе "Виталюр".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси впервые пройдут соревнования среди женских любительских команд по баскетболу, участие в турнире примут шесть коллективов.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии