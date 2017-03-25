Защитник сборной Беларуси Сергей Политевич дал оценку поражению от шведов в матче квалификации ЧМ-2018 (0:4).

«На душе паршиво. Один из худших матчей, что провел за сборную. Наиграли на то, на что играли. Задача была – не пропустить. Но выполнить ее не удалось. Нас называют «памяркоўнымі беларусамі». На поле увидели отражение этого. Не показали практически ничего. Соперник играл как хотел», – сказал Политевич после матча.