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Швеция – Беларусь. После матча полиция задержала белорусских болельщиков
26.03.2017 09:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как сообщалось ранее, во время матча Швеция – Беларусь на гостевом секторе были зажжены несколько фаеров.
После игры полицейские задержали несколько болельщиков белорусов в подтрибунном помещении.
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Как сообщалось ранее, во время матча Швеция – Беларусь на гостевом секторе были зажжены несколько фаеров.
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