Защитник сборной Беларуси Егор Филипенко резюмировал крупное поражение от Швеции (0:4) в рамках квалификации ЧМ-2018.

«Честно говоря, я вообще в шоке. Я не знаю, что вам сказать. Очень стыдно за результат. Хочется извиниться перед нашими болельщиками. Просто нет слов. Что произошло… Очень безобразно играли. Можно сказать, что шведы где-то могли нам забить нормальные голы, которые были бы по делу. А так… мы сами себе их все «привезли».

Проблема не только в том, что мы пропустили сегодня четыре гола, а в том еще, что у нас впереди ничего абсолютно не получилось. Мы не создали каких-то острых и опасных моментов. Нам надо работать и что-то менять», – сказал Филипенко.