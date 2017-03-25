﻿ Егор Филипенко: «Я вообще в шоке. Очень стыдно за результат. Извиняемся перед болельщиками». 21.by
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Егор Филипенко: «Я вообще в шоке. Очень стыдно за результат. Извиняемся перед болельщиками»

26.03.2017 10:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник сборной Беларуси Егор Филипенко резюмировал крупное поражение от Швеции (0:4) в рамках квалификации ЧМ-2018.

«Честно говоря, я вообще в шоке. Я не знаю, что вам сказать. Очень стыдно за результат. Хочется извиниться перед нашими болельщиками. Просто нет слов. Что произошло… Очень безобразно играли. Можно сказать, что шведы где-то могли нам забить нормальные голы, которые были бы по делу. А так… мы сами себе их все «привезли».

Проблема не только в том, что мы пропустили сегодня четыре гола, а в том еще, что у нас впереди ничего абсолютно не получилось. Мы не создали каких-то острых и опасных моментов. Нам надо работать и что-то менять», – сказал Филипенко.

 
 
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Защитник сборной Беларуси Егор Филипенко резюмировал крупное поражение от Швеции (0:4) в рамках квалификации ЧМ-2018.

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