МИНСК, 26 мар — Sputnik. Немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель выиграл первую гонку сезона-2017, которая прошла в воскресенье на трассе в австралийском Мельбурне.

Вторым к финишу прибыл британец Льюис Хэмилтон из Mercedes, который накануне завоевал поул-позишн, третьим стал партнер Хэмилтона по команде, заменивший ушедшего чемпиона мира-2016 немца Нико Росберга, финский пилот Валттери Боттас.

Также очки в первой гонке сезона набрали: Кими Райкконен (Ferrari), Макс Ферстаппен (Red Bull Racing), Фелипе Масса (Williams), Серхио Перес (Force India), Карлос Сайнс (Toro Rosso), Даниил Квят (Toro Rosso) и Эстебан Окон (Force India).

Победа Феттеля стала для него первой почти за два года — четырехкратный чемпион выиграл в сентябре 2015 года Гран-при на трассе в Сингапуре.

Второй этап сезона пройдет 9 марта в Китае.