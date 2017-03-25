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Лига чемпионов. 1/8 финала. БГК в Бресте принимает «Фленсбург»
26.03.2017 12:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Лига чемпионов
1/8 финала
Первый матч
БГК имени Мешкова (Беларусь) – Фленсбург (Германия)
26 марта, 17.00, ДС «Виктория»
Трансляция: «Беларусь 5»
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Лига чемпионов 1/8 финала Первый матч БГК имени Мешкова (Беларусь) – Фленсбург (Германия) 26 марта, 17.00, ДС «Виктория» Трансляция: «Беларусь 5».
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