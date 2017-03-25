«Челси» собирается летом приобрести нападающего «Реала» Альваро Морату.

Форвард недоволен своим положением в мадридском клубе и рассчитывает сменить команду, чтобы получать постоянную игровую практику. У Мораты уже есть опыт работы с нынешним главным тренером «Челси» Антонио Конте.

Лондонцы готовы предложить за игрока сборной Испании около 65 миллионов евро, такое предложение устраивает «Реал».