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«Челси» готов предложить за Морату 65 млн евро

26.03.2017 12:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Челси» собирается летом приобрести нападающего «Реала» Альваро Морату.

Форвард недоволен своим положением в мадридском клубе и рассчитывает сменить команду, чтобы получать постоянную игровую практику. У Мораты уже есть опыт работы с нынешним главным тренером «Челси» Антонио Конте.

Лондонцы готовы предложить за игрока сборной Испании около 65 миллионов евро, такое предложение устраивает «Реал».

 
 
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«Челси» собирается летом приобрести нападающего «Реала» Альваро Морату.

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