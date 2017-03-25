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Зидан попросил купить Азара, но Перес пока не решил, какого «галактико» подписать летом

26.03.2017 13:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Реал» сохраняет интерес к атакующему полузащитнику «Челси» Эдену Азару.

Тренер Зинедин Зидан попросил приобрести бельгийца ближайшим летом. Президент «Реала» Флорентино Перес намерен подписать игрока из разряда «галактикос», то есть суперзвезду, но пока не решил, кого именно купить. Зидан рассчитывает, что это будет Азар.

Как сообщалось ранее, полузащитник учит испанский язык. Сотрудник «Реала» Хуни Калафат присутствовал на состоявшемся 13 марта матче «Челси» – «Манчестер Юнайтед» (1:0).

Полузащитник связан с лондонским клубом контрактом, рассчитанным до лета 2020 года.

 
 
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«Реал» сохраняет интерес к атакующему полузащитнику «Челси» Эдену Азару.

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