﻿ Чел Соннен: «МакГрегор и Мэйвезер договорились о бое». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Чел Соннен: «МакГрегор и Мэйвезер договорились о бое»

26.03.2017 13:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Известный аналитик и бывший претендент на пояс чемпиона UFC Чел Соннен считает, что Флойд Мэйвезер и Коннор МакГрегор дали согласие на бой.

«Оба бойца дали согласие на бой, но по какой-то причине ни один репортер не объявил об этом.

У меня есть информация от человека из компании по продаже билетов – по его словам, бой уже в процессе построения. Что значит в процессе построения? В этой индустрии, когда вы связываетесь с компанией по продаже билетов, вы уже знаете о составе карда, о дате, о схеме расположения секторов в зале. Это первый шаг к продаже билетов.

Работы уже ведутся, и я узнал об этом от парня из компании по продажам билетов. Точна ли эта информация? Я верю, что да. Я повторюсь, не знаю, как сказать вам более ясно — Конор и Флойд собираются драться», – сказал Соннен. 

Некоторые прогнозы Чела Соннены выглядят безумными, но при этом сбываются. Он, например, утверждал, что бой Джона Джонса против Энтони Джонсона, намеченный на май 2015 года, не состоится. Так и вышло: из-за проблем за пределами октагона Джонс был лишен титула и отстранен от выступлений.

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный аналитик и бывший претендент на пояс чемпиона UFC Чел Соннен считает, что Флойд Мэйвезер и Коннор МакГрегор дали согласие на бой.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Зидан попросил купить Азара, но Перес пока не решил, какого «галактико» подписать летом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика