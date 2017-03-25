Известный аналитик и бывший претендент на пояс чемпиона UFC Чел Соннен считает, что Флойд Мэйвезер и Коннор МакГрегор дали согласие на бой.

«Оба бойца дали согласие на бой, но по какой-то причине ни один репортер не объявил об этом.

У меня есть информация от человека из компании по продаже билетов – по его словам, бой уже в процессе построения. Что значит в процессе построения? В этой индустрии, когда вы связываетесь с компанией по продаже билетов, вы уже знаете о составе карда, о дате, о схеме расположения секторов в зале. Это первый шаг к продаже билетов.

Работы уже ведутся, и я узнал об этом от парня из компании по продажам билетов. Точна ли эта информация? Я верю, что да. Я повторюсь, не знаю, как сказать вам более ясно — Конор и Флойд собираются драться», – сказал Соннен.

Некоторые прогнозы Чела Соннены выглядят безумными, но при этом сбываются. Он, например, утверждал, что бой Джона Джонса против Энтони Джонсона, намеченный на май 2015 года, не состоится. Так и вышло: из-за проблем за пределами октагона Джонс был лишен титула и отстранен от выступлений.