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Валерий Исаев: «За кого эти жирные коты вчера играли и перед кем им стыдно?»

26.03.2017 13:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Футбольный агент Валерий Исаев высказался по поводу реакции футболистов сборной Беларуси после поражения от Швеции (0:4) в квалификации ЧМ-2018.

«А мне стыдно за другое. Ни один из этих жирных котов (по белорусским меркам) не высказал свою позицию по тому что происходило в стране вчера. Ведь они в отличие от большинства людей свободны в своих мыслях и поступках. Так за кого они играли тогда и перед кем им стыдно? Позиция может быть разная, но она у взрослого человека должна быть! Так и сыграли.

Криушенко не принес эмоций в сборную, так бывает при новом тренере. Нужен революционер, как Дулуб в «Крумкачах»! Сегодня футболисты живут как под стеклянным колпаком, они не понимают, почему им не платят зарплаты, лают директоров клубов, общие фразы о развитии или недоразвитии белорусского футбола, высказывают мысли о мифических инвесторах в футбол, не понимая или отказываются понимать причины, по которым эти инвесторы не идут в Беларусь. Парни инвесторы не идут не в футбол а в Беларусь! Большинство ваших сверстников работает за 150$ в месяц! И в отличие от вас они работают!

И еще раз, пример «Крумкачоў» показал, уровень футболистов одинаковый у нас. Все зависит от тренера, его уровня, мотивации и МОТИВАЦИИ ИГРОКОВ! Если Криушенко не готов к кардинальным изменениям в сборной, нужно ему уходить. Ничего не изменится в таком раскладе. Тем более скажу вам с резервом нет катастрофы, вчера здорово играли с литовцами. Результат ведь не довлеет сейчас. Можно реально экспериментировать на будущее, но кардинально!» – написал Исаев в своем Facebook.

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Футбольный агент Валерий Исаев высказался по поводу реакции футболистов сборной Беларуси после поражения от Швеции (0:4) в квалификации ЧМ-2018.

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