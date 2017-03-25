Журналист Сергей Канашиц поделился мнением о смене поколений в сборной Беларуси.

«Александр Хацкевич ведь тоже говорил, что в чемпионате Беларуси нет футболистов, готовых сыграть в сборной. Как будто те, которых он приглашал, показывали какой-то феерический футбол. Есть в Беларуси футболисты! Не может такого быть, чтобы раньше были и вдруг вымерли как мамонты.