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Сергей Канашиц: «Вместо того чтобы своим шанс давать, у нас в одном из клубов везут на роль второго вратаря болгарского футболиста средней руки»
26.03.2017 14:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Журналист Сергей Канашиц поделился мнением о смене поколений в сборной Беларуси.
«Александр Хацкевич ведь тоже говорил, что в чемпионате Беларуси нет футболистов, готовых сыграть в сборной. Как будто те, которых он приглашал, показывали какой-то феерический футбол. Есть в Беларуси футболисты! Не может такого быть, чтобы раньше были и вдруг вымерли как мамонты.
Юноши до 17 лет вот только что с голландцами фактически на равных играли, бельгийцев обыграли... Они что, не талантливые? Но при переходе на взрослый уровень парни гаснут. А почему? В том числе и потому, что не чувствуют доверия. Потому что, вместо того чтобы своим шанс давать, у нас в одном из клубов везут на роль второго вратаря болгарского футболиста средней руки, который потом рассказывает, что на новом месте
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Сергей Канашиц: «Вместо того чтобы своим шанс давать, у нас в одном из клубов везут на роль второго вратаря болгарского футболиста средней руки»
Журналист Сергей Канашиц поделился мнением о смене поколений в сборной Беларуси.
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