﻿ Сергей Канашиц: «Вместо того чтобы своим шанс давать, у нас в одном из клубов везут на роль второго вратаря болгарского футболиста средней руки». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Сергей Канашиц: «Вместо того чтобы своим шанс давать, у нас в одном из клубов везут на роль второго вратаря болгарского футболиста средней руки»

26.03.2017 14:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Журналист Сергей Канашиц поделился мнением о смене поколений в сборной Беларуси.

«Александр Хацкевич ведь тоже говорил, что в чемпионате Беларуси нет футболистов, готовых сыграть в сборной. Как будто те, которых он приглашал, показывали какой-то феерический футбол. Есть в Беларуси футболисты! Не может такого быть, чтобы раньше были и вдруг вымерли как мамонты.

Юноши до 17 лет вот только что с голландцами фактически на равных играли, бельгийцев обыграли... Они что, не талантливые? Но при переходе на взрослый уровень парни гаснут. А почему? В том числе и потому, что не чувствуют доверия. Потому что, вместо того чтобы своим шанс давать, у нас в одном из клубов везут на роль второго вратаря болгарского футболиста средней руки, который потом рассказывает, что на новом месте будет получать в семь раз больше, чем зарабатывал у себя на родине. А я и не знал, что у нас тут Клондайк! Свои парни при этом на скамейке запасных маринуются, чтобы потом пополнять когорту торговцев на строительном рынке, где из бывших футболистов и без того можно собрать дюжину команд и организовать еще одну любительскую лигу», – считает Канашиц.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Валерий Исаев: «За кого эти жирные коты вчера играли и перед кем им стыдно?»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика