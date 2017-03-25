|
Фальковский, Макдэвид и Айкел попали в команду года среди молодых игроков по версии EA Sports NHL
26.03.2017 18:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Игровая студия EA Sports NHL назвала свой список лучших молодых игроков в сезоне-2016/17.
Вратари
Мэтт Мюррей, Линус Седерстрем.
Нападение
Николай Элерс – Коннор Макдэвид – Патрик Лайне;
Вильям Нюландер – Джек Айкел – Давид Пастрняк;
Митч Марнер – Александр Веннберг – Артемий Панарин;
Оскар Линдблум – Максимилиан Каммерер – Хенрик Хаапала.
Защитники
Брейди Скжей – Колтон Парайко;
Шейн Гостисбеер – Дэймон Сиверсон;
Кристиан Юос – Степан Фальковский.
20-летний Фальковский в нынешнем сезоне ECHL забросил 21 шайбу. Также в его активе еще 11 результативных передач. Белорус задрафтован «Калгари Флэймс».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Игровая студия EA Sports NHL назвала свой список лучших молодых игроков в сезоне-2016/17.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии