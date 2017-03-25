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Фальковский, Макдэвид и Айкел попали в команду года среди молодых игроков по версии EA Sports NHL

26.03.2017 18:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Игровая студия EA Sports NHL назвала свой список лучших молодых игроков в сезоне-2016/17.

Вратари

Мэтт Мюррей, Линус Седерстрем.

Нападение

Николай Элерс – Коннор Макдэвид – Патрик Лайне;

Вильям Нюландер – Джек Айкел – Давид Пастрняк;

Митч Марнер – Александр Веннберг – Артемий Панарин;

Оскар Линдблум – Максимилиан Каммерер – Хенрик Хаапала.

Защитники

Брейди Скжей – Колтон Парайко;

Шейн Гостисбеер – Дэймон Сиверсон;

Кристиан Юос – Степан Фальковский.

20-летний Фальковский в нынешнем сезоне ECHL забросил 21 шайбу. Также в его активе еще 11 результативных передач. Белорус задрафтован «Калгари Флэймс».

 
 
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Игровая студия EA Sports NHL назвала свой список лучших молодых игроков в сезоне-2016/17.

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