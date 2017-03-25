Главный тренер БГК имени Мешкова Сергей Бебешко прокомментировал поражение от «Фленсбурга» (25:26) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

– Хочу поздравить «Фленсбург» с победой. Игра была сложной. Знали, какой соперник нам противостоит. Первые 15 минут провели очень хорошо. Затем пошли потери, вратарь немцев начал выручать, получили три-четыре легких гола. В этот момент провалились психологически. Так что первые 15 минут матча мы были лучше, вторые — гости. Первую часть второго тайма столкнулись со сложностями: вновь голкипер помог сопернику. В концовке немного изменили защиту и переломили ход игры в заключительные 10 минут. Физически на исходе матча, считаю, выглядели получше — заслуживали ничьей.

Конечно, еще ничего не решено. «Первый тайм» противостояния отыграли. Теперь нужно ехать в Германию и постараться показать хороший результат.

- Вы говорили до матча, что Растко Стойкович травмирован. А он вышел на площадку.

– Это был сюрприз для «Фленсбурга», – сказал Бебешко.