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Сергей Бебешко: «Конечно, еще ничего не решено. Теперь нужно ехать в Германию и постараться показать хороший результат»

26.03.2017 19:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер БГК имени Мешкова Сергей Бебешко прокомментировал поражение от «Фленсбурга» (25:26) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

– Хочу поздравить «Фленсбург» с победой. Игра была сложной. Знали, какой соперник нам противостоит. Первые 15 минут провели очень хорошо. Затем пошли потери, вратарь немцев начал выручать, получили три-четыре легких гола. В этот момент провалились психологически. Так что первые 15 минут матча мы были лучше, вторые — гости. Первую часть второго тайма столкнулись со сложностями: вновь голкипер помог сопернику. В концовке немного изменили защиту и переломили ход игры в заключительные 10 минут. Физически на исходе матча, считаю, выглядели получше — заслуживали ничьей.

Конечно, еще ничего не решено. «Первый тайм» противостояния отыграли. Теперь нужно ехать в Германию и постараться показать хороший результат.

- Вы говорили до матча, что Растко Стойкович травмирован. А он вышел на площадку.

– Это был сюрприз для «Фленсбурга», – сказал Бебешко.

 
 
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Главный тренер БГК имени Мешкова Сергей Бебешко прокомментировал поражение от «Фленсбурга» (25:26) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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