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Три прыгуньи в длину попросили начать расследование в отношении россиянок, занявших весь пьедестал почета в Афинах-2004
26.03.2017 19:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Австралийка Бронвин Томпсон, Анджу Бобби Джордж из Индии и британка Джейд Джонсон обратились к своим национальным федерациям с призывом провести расследование в отношении российских спортсменок.
Российские прыгуньи в длину Татьяна Лебедева, Ирина Мелешина и Татьяна Котова на Олимпиаде в Афинах в 2004 году завоевали золото, серебро и бронзу. Томпсон, Джордж и Джонсон заняли места с 4-е по 6-е. По словам спортсменок, они стали жертвами употребления допинга их соперницами и потеряли медали Олимпийских игр.
Они призвали федерации обратиться в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) с целью инициировать расследование.
Однако срок хранения допинг-проб Игр 2004 года истек, что не позволяет сделать их повторный анализ.
Отметим, что все три россиянки позднее были наказаны за употребление допинга. Лебедева была лишена двух серебряных наград Пекина-2008. В 2012 году Мелешина была дисквалифицирована на два года. Допинг-проба Котовой с чемпионата мира-2005 оказалась положительной после перепроверки.
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Три прыгуньи в длину попросили начать расследование в отношении россиянок, занявших весь пьедестал почета в Афинах-2004
Австралийка Бронвин Томпсон, Анджу Бобби Джордж из Индии и британка Джейд Джонсон обратились к своим национальным федерациям с призывом провести расследование в...
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