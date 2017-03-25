Эстонский защитник БАТЭ Артур Пикк рассказал о жизни в Белаурси.

— Расстояние от Борисова до столицы небольшое, а жизнь в Минске все же насыщеннее. Хотя я бы не сказал, что часто выхожу куда-то из дома, живу, как обычный парень: пользуюсь метро, езжу на Комаровку за продуктами, готовлю самостоятельно, если жена находится в Эстонии. Я не ощущаю себя популярным человеком. Вот в Борисове футболист БАТЭ не может особо расслабиться — там нас узнают. А в Минске такое случается редко. Например, когда команда играла в еврокубках, я был травмирован и находился не в самом бодром настроении. И в один из дней меня окликнули во дворе: «Здравствуйте, Артур. Как ваше здоровье?». Было приятно, что люди в курсе, переживают.

Когда Эстония только перешла на евро, в стране были непростые времена, экономический кризис. Но сегодня мы встали на ноги. Средняя зарплата в стране — 800 евро. Причем она является средней не только на бумаге — эту зарплату реально получает значительная часть населения. В Эстонии я чувствую себя, как в Европе, а приезжая в Беларусь, сразу замечаю другой менталитет. Мне кажется, на Западе люди приветливее, всегда улыбаются и здороваются, даже заходя в лифт. Эстония быстро избавилась от пережитков советского времени — у нас заменили советские названия улиц, таблички и указатели на русском языке сменились английскими. Сегодня большинство эстонцев владеют английским: молодежь изучает его в школе, старшее поколение ходит на курсы — иностранная речь постоянно звучит на наших улицах. Минск действительно похож на европейские города, а вот поездки в маленькие населенные пункты Беларуси напоминают мне путешествия в СССР — там чувствуется советский дух. В Эстонии точно уже не встретить таксофонов, а в Беларуси они по-прежнему висят, – рассказал Пикк.