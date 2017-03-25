Эстонский защитник БАТЭ Артур Пикк признался, что рад, что в Беларуси большинство разговаривает на русском языке.

— В Эстонии многие тоже говорят на русском. Нет такого, что русскоговорящие живут лишь в Нарве и приграничных районах с Россией. У нас таких людей много по всей стране. В Эстонии полно русских школ, а в некоторых русский изучают как иностранный. У нас все владеют эстонским языком, а большинство граждан еще и русским. Я заметил, что в Беларуси говорят на русском, и лишь изредка можно услышать белорусскую речь. Честно говоря, для меня это большой плюс. Слышу белорусский язык только в рекламе, по телевидению, в принципе без проблем понимаю, что значит «Дзверы зачыняюцца». Не знаю, является ли языковой вопрос проблемой для вашей страны. Когда приезжаю в Беларусь из Западной Европы — чувствую разницу, а когда въезжаю к вам из России — не замечаю отличий, – сказал Пикк.