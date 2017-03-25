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Андрей Семенов: «Быть может, в 2018 году Россия станем чемпион – посмотрим, что тогда будут говорить»

26.03.2017 21:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник сборной России Андрей Семенов заявил, что национальная команда постепенно обретает нужные кондиции.

– В чем, на ваш взгляд, причина волны негатива в адрес сборной после Евро-2016?

– Сложно сказать. На Евро-2016 меня не было. Сейчас же идет формирование команды. Вот мы проиграли Катару. Но за неделю команда не строится. Не притерлись где-то, не сыгрались. Потихоньку мы подходим к своим кондициям.

– Совсем немного времени осталось до Кубка конфедераций. Какие мысли в преддверии этого турнира?

– Думаю о том, чтобы хорошо подготовиться к этим турнирам. И прежде всего – хорошо зарекомендовать себя в клубе, ведь в сборную еще нужно попасть. Болельщики ждут от нас только побед, но мы на это и будем настраиваться. Настраиваться выиграть и Кубок конфедераций, и чемпионат мира. Другие цели ставить бессмысленно.

– Как бороться с не самым высоким общественным мнением о сборной?

– Это наш российский менталитет – желать зла своему соседу. Думаю, мы на многое способны. Не надо далеко ходить – та же Исландия на Euro-2016 дала всем понять, что в футболе может быть что угодно. Быть может, в 2018 году мы станем чемпионами, посмотрим, что тогда будут говорить. Сделаем все возможное для этого.

– Следующий соперник – сборная Бельгии – является одним из лучших в мире. Нет мандража в преддверии матча?

– Тут не угадаешь. Можно выйти на матч с Коста-Рикой, которая покажет топ-уровень, а можно против бельгийцев, которые не будут бегать. Неизвестно, с кем легче – с топ-командой или с той, что уровнем пониже. В бельгийской сборной можно от любого ожидать чего-то сверхъестественного, но коленки не дрожат, – сказал Семенов.

 
 
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Защитник сборной России Андрей Семенов заявил, что национальная команда постепенно обретает нужные кондиции.

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