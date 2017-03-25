Главный тренер «Юности» Михаил Захаров прокомментировал поражение от «Немана» (3:5) во втором матче финальной серии.

– Победил тот, кто хотел победить. Вчера мы получили 2+10, я к этому отнесся спокойно, там был толчок, один в один момент – нет ни 2 минут штрафа, ни 10. В последний момент хоккеист прыгает, по клюшке бьют, он падает… у нас лучший судья Шрубок ничего не видит. Противник заслуженно победил.

- Вчера весь тренерский штаб был в галстуках, а сегодня нет. Это на фарт?

– Нет, тебе это показалось. Ты можешь зайти в раздевалку, в тренерскую, там нет галстуков. Есть у меня один, но он развязался, и я не сумел его завязать. Не успел, а у них даже галстуков нет. У нас денег нету на галстуки. Это мой личный, я его принес из дома. «Неман» – богатая команда, мы – бомжи, – сказал Захаров.