﻿ Михаил Захаров: «Неман» – богатая команда, мы – бомжи». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Михаил Захаров: «Неман» – богатая команда, мы – бомжи»

26.03.2017 22:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер «Юности» Михаил Захаров прокомментировал поражение от «Немана» (3:5) во втором матче финальной серии.

– Победил тот, кто хотел победить. Вчера мы получили 2+10, я к этому отнесся спокойно, там был толчок, один в один момент – нет ни 2 минут штрафа, ни 10. В последний момент хоккеист прыгает, по клюшке бьют, он падает… у нас лучший судья Шрубок ничего не видит. Противник заслуженно победил.

- Вчера весь тренерский штаб был в галстуках, а сегодня нет. Это на фарт?

– Нет, тебе это показалось. Ты можешь зайти в раздевалку, в тренерскую, там нет галстуков. Есть у меня один, но он развязался, и я не сумел его завязать. Не успел, а у них даже галстуков нет. У нас денег нету на галстуки. Это мой личный, я его принес из дома. «Неман» – богатая команда, мы – бомжи, – сказал Захаров.

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Юности» Михаил Захаров прокомментировал поражение от «Немана» (3:5) во втором матче финальной серии.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Сергей Рутенко: «Самый главный фактор – безопасность. У нас по сравнению с европейскими странами все спокойно»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика