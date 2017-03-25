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Уэсли Джон: «Мне предлагали работу в других странах, где зарплата намного больше, чем в Беларуси»
26.03.2017 22:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник «Ислочи» Уэсли Джон рассказал, почему решил играть в Беларуси.
«Мне предлагали работу в других странах, где зарплата намного больше, чем здесь. Но я подумал, что уровень футбола у вас неплох, поэтому решил, что развиваться как футболист мне лучше здесь.
Мне 25, у нас это пик формы. Я хочу развить свой потенциал и уверен, что этот клуб мне поможет», – сказал Джон в программе «Главный эфир» на канале «Беларусь 5».
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Защитник «Ислочи» Уэсли Джон рассказал, почему решил играть в Беларуси.
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