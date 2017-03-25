Защитник «Ислочи» Уэсли Джон рассказал, почему решил играть в Беларуси.

«Мне предлагали работу в других странах, где зарплата намного больше, чем здесь. Но я подумал, что уровень футбола у вас неплох, поэтому решил, что развиваться как футболист мне лучше здесь.

Мне 25, у нас это пик формы. Я хочу развить свой потенциал и уверен, что этот клуб мне поможет», – сказал Джон в программе «Главный эфир» на канале «Беларусь 5».