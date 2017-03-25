Главный тренер «Юности» Михаил Захаров поделился эмоциями после второго матча против «Немана» (3:5).

- Претензий к третьему-четвертому звеньям у вас все больше?

– Опять по два гола получили. Вот принес вам распечатку их статистки в плей-офф. За полуфинал и начало финала. Да, без четвертьфинала — не считать же матчи против детей. Посмотрите, посмейтесь.

- Хоть какой позитив у «Юности» имеется?

– Какой позитив, если кругом сплошные «ноль-ноль-ноль». Предпоследний гол в наши ворота видели? Пересмотрите. Был бы я на льду — не дал бы забить, даже несмотря на свой возраст. Не пойму, какая еще нужна мотивация, когда тебе 22 года и играешь в финале? Не готовы, не попадают. А не готовы, потому что с 16 лет их забирают в «Раубичи», а потом возвращают вот такое...

- За счет чего команда может прибавить?

– Только если щелкнуть пальцами и поставить на ноги всех наших травмированных. Но это же невозможно.

- Вспоминаете ли финал-2009? Тогда в серии с «Гомелем» вы выкарабкались из сложной ситуации.

– Побойтесь бога сравнивать. Вспомните, какой там был состав. Та команда могла выбраться из любой ситуации. Она бы и в КХЛ была не последней. Собственно, многие там сейчас и играют.

- Неужели утрачиваете надежду?

– Она умирает последней. Но чтобы на что-то надеяться, нужно тренироваться. Хоккей не обманешь. Матерухин, Тимченко — это были пахари. А что теперь: на Белевича Коршунов только глянул — тот упал. И Джиг рядом смотрит: встанет, не встанет... А Белевич, вроде, был лучшим бомбардиром молодежной сборной на чемпионате мира. Что там за чемпионат был такой...

- Такое чувство, что в каждом звене у вас двое играют, трое наблюдают.

– Если бы было так, был бы совсем другой хоккей. А у нас всего играют от силы трое-четверо. Остальным просто повезло оказаться в «Юности», которую разваливают. Берут у нас лучших игроков, тренеров. В приказном порядке в «Динамо» и еще бесплатно. А мы должны покупать Елисеенко за 30 тысяч. Школа сейчас не может продуктивно работать как раньше. Забираете лучших — давайте закрывать возраста. Зачем проедать впустую государственные деньги?

Институт сборных придумали — ахинея какая-то. Раньше мы работали, никто не дергал, не было этой беготни. В итоге «Керамин» на 80 процентов состоял из наших воспитанников. «Динамо» — и сейчас под 70. Одной школой три команды закрывали! А мне рассказывают, что в «Раубичах» элитные тренера. Вот очередная звезда 2003 года рождения сбежала. А все, кто чего-то достиг, не бегали из своих школ. Буре, Фетисов, Крутов, челябинский Макаров — все у себя нормально росли до 20 лет, потом уезжали... – сказал Захаров.