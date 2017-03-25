﻿ Вадим Скрипченко: «Тактически ЦСКА изменился, да. Это почерк Гончаренко, который и в предыдущем клубе ставил такой футбол». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Вадим Скрипченко: «Тактически ЦСКА изменился, да. Это почерк Гончаренко, который и в предыдущем клубе ставил такой футбол»

26.03.2017 22:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко поделился ожиданиями от матча против ЦСКА.

- Следующая игра у «Крыльев» с ЦСКА. До начала весенней части озвучивалось мнение: «При новой расстановке армейцам будет практически нереально забить». Оборона у ЦСКА теперь – стена?

– Тактически ЦСКА изменился, да. Это почерк Гончаренко, который и в предыдущем клубе ставил такой футбол. Игру в три центральных защитника, с двумя латералями. Он видит потенциал своих игроков, ему видней.

А по поводу того – стена или не стена, скажу так: в любой, даже самой организованной обороне, можно найти проблемные места. Вопрос – как это использовать, – сказал Скрипченко.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко поделился ожиданиями от матча против ЦСКА.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Уэсли Джон: «Мне предлагали работу в других странах, где зарплата намного больше, чем в Беларуси»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика