Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко поделился ожиданиями от матча против ЦСКА.

- Следующая игра у «Крыльев» с ЦСКА. До начала весенней части озвучивалось мнение: «При новой расстановке армейцам будет практически нереально забить». Оборона у ЦСКА теперь – стена?

– Тактически ЦСКА изменился, да. Это почерк Гончаренко, который и в предыдущем клубе ставил такой футбол. Игру в три центральных защитника, с двумя латералями. Он видит потенциал своих игроков, ему видней.

А по поводу того – стена или не стена, скажу так: в любой, даже самой организованной обороне, можно найти проблемные места. Вопрос – как это использовать, – сказал Скрипченко.