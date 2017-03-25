Главный тренер гродненского «Немана» Сергей Пушков прокомментировал результат матча с «Юностью» (5:3).

«Добились второй победы. Дотерпели в концовке, было тяжело, ведь «Юности» некуда было отступать. Повторюсь, было тяжело. Хотел выразить благодарность нашим болельщикам, они были великолепны.

После счета 3:1 потеряли концентрацию, но хорошо, что вернулись в игру и смогли забросить важную шайбу.

Сложно сказать, завершиться ли серия в Гродно. Мы не будем загадывать, вся работа еще впереди», – цитирует Пушкова belarushockey.com со ссылкой на «Беларусь-5».