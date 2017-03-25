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Сергей Пушков: «Сложно сказать, завершиться ли серия в Гродно»
26.03.2017 22:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер гродненского «Немана» Сергей Пушков прокомментировал результат матча с «Юностью» (5:3).
«Добились второй победы. Дотерпели в концовке, было тяжело, ведь «Юности» некуда было отступать. Повторюсь, было тяжело. Хотел выразить благодарность нашим болельщикам, они были великолепны.
После счета 3:1 потеряли концентрацию, но хорошо, что вернулись в игру и смогли забросить важную шайбу.
Сложно сказать, завершиться ли серия в Гродно. Мы не будем загадывать, вся работа еще впереди», – цитирует Пушкова belarushockey.com со ссылкой на «Беларусь-5».
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Главный тренер гродненского «Немана» Сергей Пушков прокомментировал результат матча с «Юностью» (5:3).
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