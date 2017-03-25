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Сергей Пушков: «Сложно сказать, завершиться ли серия в Гродно»

26.03.2017 22:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер гродненского «Немана» Сергей Пушков прокомментировал результат матча с «Юностью» (5:3).

«Добились второй победы. Дотерпели в концовке, было тяжело, ведь «Юности» некуда было отступать. Повторюсь, было тяжело. Хотел выразить благодарность нашим болельщикам, они были великолепны.

После счета 3:1 потеряли концентрацию, но хорошо, что вернулись в игру и смогли забросить важную шайбу.

Сложно сказать, завершиться ли серия в Гродно. Мы не будем загадывать, вся работа еще впереди», – цитирует Пушкова belarushockey.com со ссылкой на «Беларусь-5».

 
Теги: Гродно
 
 
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Главный тренер гродненского «Немана» Сергей Пушков прокомментировал результат матча с «Юностью» (5:3).

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