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Виктория Азаренко: «Не хочу возвращаться, чтобы просто играть, – хочу вернуться и снова стать лучшей»
26.03.2017 23:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко рассказала о своем трехмесячном сыне и планах по возвращению в тур.
«Дела у Лео отлично. Он очень счастливый, улыбчивый ребенок. Ему нравятся люди, нравятся прогулки. Находиться с ним рядом чудесно.
Мне очень повезло, что мне помогают родные. Моя мама просто потрясающая; семья моего бойфренда тоже очень помогает, и они скоро впервые приезжают в Беларусь.
Я начала тренироваться около трех недель назад. Сейчас моя задача – набрать физическую силу, перестроить организм, поработать над вещами, на которые часто не хватает времени в межсезонье. Вернуться в тур я хочу на US Open Series. Лео к тому времени будет уже готов пуститься в странствия по миру.
При этом я не хочу торопиться, хочу, чтобы все было комфортно. Я уже торопилась с возвращением после травм, и ничего хорошего из этого не вышло. Хотя нынешнюю ситуацию я считаю не возвращением, а просто продолжением моей карьеры.
Я не сомневаюсь, что могу стать гораздо лучше. Поэтому-то я и не тороплюсь и стараюсь грамотно выстроить работу с тем, чтобы разобраться, что мне нужно добавить в свою игру. Потому что я не хочу возвращаться ради того, чтобы просто играть, – я хочу вернуться и снова стать лучшей».
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Виктория Азаренко: «Не хочу возвращаться, чтобы просто играть, – хочу вернуться и снова стать лучшей»
Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко рассказала о своем трехмесячном сыне и планах по возвращению в тур.
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