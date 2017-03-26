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Шамиль Газизов: «Нормально отнесусь, если «Уфу» простимулируют на матч со «Спартаком»
27.03.2017 08:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о своем отношении к стимулированию в футболе.
– 9 апреля “Уфа” примет лидера чемпионата – “Спартак”. Как отнесетесь к тому, если вашу команду финансово простимулируют на игру с красно-белыми?
– Я считаю, что любое стимулирование, если оно соответствует спортивному принципу, – нормальное явление. Ну нас же стимулируют на выигрышную игру, а не на поражение. Речь же не идет о договорном характере встречи. Если люди готовы поделиться своими деньгами, я только “за”.
– Некоторые считают, что стимулирование противоречит духу игры.
– А давайте представим такую ситуацию. Мои друзья играют в какой-то команде, и я им говорю: “Если хорошо сыграете – мы готовы поделиться своими деньгами”. Что здесь плохого? Если спортивная часть не страдает, ничего криминального в этом нет, – сказал Газизов.
После 20 туров «Уфа» занимает в таблице РФПЛ 5-е место.
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о своем отношении к стимулированию в футболе.
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