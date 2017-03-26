﻿ Шамиль Газизов: «Нормально отнесусь, если «Уфу» простимулируют на матч со «Спартаком». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Шамиль Газизов: «Нормально отнесусь, если «Уфу» простимулируют на матч со «Спартаком»

27.03.2017 08:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о своем отношении к стимулированию в футболе.

– 9 апреля “Уфа” примет лидера чемпионата – “Спартак”. Как отнесетесь к тому, если вашу команду финансово простимулируют на игру с красно-белыми?

– Я считаю, что любое стимулирование, если оно соответствует спортивному принципу, – нормальное явление. Ну нас же стимулируют на выигрышную игру, а не на поражение. Речь же не идет о договорном характере встречи. Если люди готовы поделиться своими деньгами, я только “за”.

– Некоторые считают, что стимулирование противоречит духу игры.

– А давайте представим такую ситуацию. Мои друзья играют в какой-то команде, и я им говорю: “Если хорошо сыграете – мы готовы поделиться своими деньгами”. Что здесь плохого? Если спортивная часть не страдает, ничего криминального в этом нет, – сказал Газизов.

После 20 туров «Уфа» занимает в таблице РФПЛ 5-е место.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о своем отношении к стимулированию в футболе.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Виктория Азаренко: «Не хочу возвращаться, чтобы просто играть, – хочу вернуться и снова стать лучшей»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика