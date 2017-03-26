﻿ «МЮ» готов выкупить у «Барселоны» Неймара за 200 млн евро и платить ему 25 млн в год. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

«МЮ» готов выкупить у «Барселоны» Неймара за 200 млн евро и платить ему 25 млн в год

27.03.2017 09:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

«Манчестер Юнайтед» не оставляет попыток приобрести форварда «Барселоны» Неймара.

Сообщается, что манкунианцы по окончании сезона готовы заплатить за 25-летнего бразильца отступные в размере 200 миллионов евро.

Самому Неймару «МЮ» согласен платить 25 миллионов за сезон после вычета налогов, что вдвое превышает его нынешний оклад.

В октябре нападающий продлил контракт с «Барселоной» до 2021 года.

Ранее стало известно, что главный тренер «Челси» Антонио Конте заблокировал предложение Романа Абрамовича о трансфере Неймара в лондонский клуб.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Манчестер Юнайтед» не оставляет попыток приобрести форварда «Барселоны» Неймара.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Шамиль Газизов: «Нормально отнесусь, если «Уфу» простимулируют на матч со «Спартаком»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика