«Манчестер Юнайтед» не оставляет попыток приобрести форварда «Барселоны» Неймара.

Сообщается, что манкунианцы по окончании сезона готовы заплатить за 25-летнего бразильца отступные в размере 200 миллионов евро.

Самому Неймару «МЮ» согласен платить 25 миллионов за сезон после вычета налогов, что вдвое превышает его нынешний оклад.

В октябре нападающий продлил контракт с «Барселоной» до 2021 года.

Ранее стало известно, что главный тренер «Челси» Антонио Конте заблокировал предложение Романа Абрамовича о трансфере Неймара в лондонский клуб.