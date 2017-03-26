Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал ситуацию с будущим главного тренера киевской команды Сергея Реброва.

«Я не говорил ни с одним тренером, как пишут в интернете – ни с Хацкевичем, ни с Лужным, ни с Калитвинцевым. Ни с кем не говорил.

Наступит момент, когда закончится чемпионат, мы сядем за стол переговоров вместе с Сергеем Станиславовичем, чтобы принять решение. Я предлагал ему зимой контракт, но он попросил доработать свое текущее соглашение, а потом принимать решение. Это нормальная практика.

Конечно, не все зависит от меня, многое зависит и от Реброва. Хочет ли он работать, прогрессировать и добиваться результата, есть ли для этого необходимая мотивация. Понятно, что в любой команде могут быть провалы, но им нельзя повторяться постоянно.

Уже в следующем сезоне у «Динамо» будут другие задачи – это попадание в Лигу чемпионов, борьба за чемпионство. А этом году мы сосредоточимся на победе в Кубке Украины», – сказал Суркис в программе «ПроФутбол».