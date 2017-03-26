Полузащитник «Челси» Эден Азар является приоритетной трансферной целью для «Реала» в летнее трансферное окно.

Лондонский клуб уже заявил, что хавбек сборной Бельгии не продается даже за 100 миллионов евро. Однако прошлым летом, после неудачного сезона, руководство «Челси» обещало Азару выслушать и рассмотреть любое предложение, которое в будущем поступит от клуба из Мадрида.

При этом владелец «Челси» Роман Абрамович сообщил Азару, что готов инвестировать 200 миллионов евро в покупку новых игроков, чтобы команда могла решать самые высокие задачи как в Англии, так и в Европе.

Ключевую роль в трансфере Азара в «Реал» может сыграть полузащитник мадридцев Хамес Родригес. Испанский клуб готов расстаться с футболистом сборной Колумбии, а «Челси» – включить его в сделку.

Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан попросил «Реал» купить Азара, но президент клуба Флорентино Перес пока не решил, какую звезду подписать летом.