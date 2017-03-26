|
Журналист Сергей Новиков станет гостем сегодняшнего выпуска «Время футбола»
27.03.2017 11:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в 22.30 по белорусскому времени на телеканале «Беларусь 5» выйдет очередной выпуск программы «Время футбола».
«Наверняка вам все ясно после матча Швеция – Беларусь, но сегодня мы еще поговорим о команде Игоря Криушенко. Вместе с гостем – журналистом газеты «Прессбол» Сергеем Новиковым.
Конечно, мы не забыли, что в день смеха стартует высшая лига. Долгожданному старту чемпионата страны также уделим достаточно внимания.
Ваши вопросы гостю студии принимаются в комментариях до 14.00. Самые интересные будут заданы в эфире.
Спасибо за внимание и до встречи!» – сказал ведущий программы Николай Ходасевич.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в 22.30 по белорусскому времени на телеканале «Беларусь 5» выйдет очередной выпуск программы «Время футбола».
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии