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Журналист Сергей Новиков станет гостем сегодняшнего выпуска «Время футбола»

27.03.2017 11:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в 22.30 по белорусскому времени на телеканале «Беларусь 5» выйдет очередной выпуск программы «Время футбола».

«Наверняка вам все ясно после матча Швеция – Беларусь, но сегодня мы еще поговорим о команде Игоря Криушенко. Вместе с гостем – журналистом газеты «Прессбол» Сергеем Новиковым.

Конечно, мы не забыли, что в день смеха стартует высшая лига. Долгожданному старту чемпионата страны также уделим достаточно внимания.

Ваши вопросы гостю студии принимаются в комментариях до 14.00. Самые интересные будут заданы в эфире.

Спасибо за внимание и до встречи!» – сказал ведущий программы Николай Ходасевич.

 
 
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Сегодня в 22.30 по белорусскому времени на телеканале «Беларусь 5» выйдет очередной выпуск программы «Время футбола».

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