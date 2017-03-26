Сегодня в 22.30 по белорусскому времени на телеканале «Беларусь 5» выйдет очередной выпуск программы «Время футбола».

«Наверняка вам все ясно после матча Швеция – Беларусь, но сегодня мы еще поговорим о команде Игоря Криушенко. Вместе с гостем – журналистом газеты «Прессбол» Сергеем Новиковым.

Конечно, мы не забыли, что в день смеха стартует высшая лига. Долгожданному старту чемпионата страны также уделим достаточно внимания.

Ваши вопросы гостю студии принимаются в комментариях до 14.00. Самые интересные будут заданы в эфире.

Спасибо за внимание и до встречи!» – сказал ведущий программы Николай Ходасевич.