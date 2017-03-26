«GreenWoorkout» – спортивное экологическое движение стартовало в Вилейке 26 марта. Это движение становиться популярным в Беларуси и в мире. Основная задача участников гринворкаута – очистить определенную территорию от трудноразлагаемого мусора с максимальной пользой для своего здоровья, совершая при этом трюки или физические упражнения.







Вилейская молодежь приняла вызов движения и показала наилучшие результаты. Соревновались в спортивной расчистке территории 5 команд. Более 30 учащихся учреждений образования города за 20 минут очистили Вильянин хутор и Нижний парк от 30 кг мусора, выполняя сложные прыжки, приседания, кувырки.







По итогам соревнования ГУО «Средняя школа №1» собрала больше всех мусора, участникам команды ГУО «Вилейская гимназия №1 «Логос» удалось достать больше всего мусора с прибрежной территории водоёма, команда ГУО «Средняя школа №5» сумела придумать больше всего позитивных и креативных способов собирания мусора, команда ГУО «Вилейская гимназия №2» оказалась самой лучшей в выполнении сложных трюков при сборе мусора, а участники команды ГУО «Средняя школа №3» были самые счастливые – им попалась чистая территория.







Мероприятие проходило при поддержке Вилейского райисполкома, РК ОО «БРСМ», вилейского районного Центра гигиены и эпидемиологии в рамках реализации проекта ЕС «Потребность в эффективном управлении жилищно-коммунальным хозяйством» (200 новых контейнеров для раздельного сбора мусора были закуплены благодаря этому проекту и установлены по городу, в том числе и на Вильянином хуторе). Выражаем благодарность Вилейскому хлебозаводу и гормолзаводу за помощь в организации мероприятия.

Вилейская молодежь передает эстафету следующим активистам. Кому стало интересно это мероприятия – принимайте вызов!