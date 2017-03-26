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Черник покинул расположение сборной Беларуси и вернулся в «Нанси»
27.03.2017 11:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сборная Беларуси совершила перелет в Скопье, где проведет международный товарищеский матч против Македонии.
Отметим, что чуть раньше расположение национальной сборной покинул вратарь Сергей Черник. Тренерский штаб во главе с Игорем Криушенко пошел навстречу «Нанси», которому предстоят важные матчи в чемпионате Франции.
Напомним, игра против Македонии состоится 28 марта на стадионе «Филип II». Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по местному времени (19.00 по белорусскому). Поединок будет показан в прямом эфире телеканала «Беларусь 5».
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Сборная Беларуси совершила перелет в Скопье, где проведет международный товарищеский матч против Македонии.
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