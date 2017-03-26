«Барселона» была заинтересована в возвращении полузащитника «Баварии» Тиаго Алькантары.

Каталонский клуб запросил у мюнхенцев информацию о трансферном статусе 25-летнего хавбека.

«Бавария» считает Тиаго ключевым игроком и ведет с ним переговоры о продлении контракта.

Немецкий клуб заявил, что футболист стоит 90 миллионов евро, и «Барселона» отказалась от этой сделки.