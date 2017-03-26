﻿ «Бавария» сообщила «Барселоне», что Тиаго Алькантара стоит 90 млн евро. 21.by
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«Бавария» сообщила «Барселоне», что Тиаго Алькантара стоит 90 млн евро

27.03.2017 12:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Барселона» была заинтересована в возвращении полузащитника «Баварии» Тиаго Алькантары.

Каталонский клуб запросил у мюнхенцев информацию о трансферном статусе 25-летнего хавбека.

«Бавария» считает Тиаго ключевым игроком и ведет с ним переговоры о продлении контракта.

Немецкий клуб заявил, что футболист стоит 90 миллионов евро, и «Барселона» отказалась от этой сделки.

 
 
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«Барселона» была заинтересована в возвращении полузащитника «Баварии» Тиаго Алькантары.

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