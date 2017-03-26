17 марта в спортивном зале Центра физкультурно-оздоровительной работы «Сатурн» прошли соревнования по гиревому спорту в программе круглогодичной спартакиады трудовых коллективов Вилейского района 2017 года. Атлеты восьми команд (состав команды: 2 мужчины) соревновались в подъёме гири 24 кг (рывок) в двух весовых категориях – до 90 и свыше 90 кг.

Валерий Воронович из команды «Вилейский РОЧС», выступавший в весовой категории до 90 кг, не только отстоял звание чемпионата спартакиады 2016 года, но и значительно улучшим своё достижение в рывке – 109 подъёмов (60+49), что на 18 подъёмов больше прошлогоднего результата. Павел Парфенович («Водоканал»), годом ранее на равных боровшийся с Вороновичем, с результатом 94 подъёма (61+33) остаётся на втором месте. У Ильи Борисика («Энергосбыт») – 63 подъёма (33+30) и он становится третьим призёром спартакиады.











В весовой категории свыше 90 кг чемпион спартакиады 2016 года Сергей Адамович («Вилейский РОЧС») не смог выступить на соревнованиях, но его в команде с успехом заменил Андрей Казакевич – 110 подъёмов (60+50) – лучший результат, который приносит Андрею Казакевичу абсолютную победу на спартакиадных соревнованиях гиревиков. Заметим при этом, что собственный вес Андрея – 91 кг и он самый лёгкий среди своих соперников – супертяжей. Алексей Щербанюк («Вилейский ЖКХ») выполняет 70 подъёмов (35+35) – второе место, Сергей Понарад («ООСиТ») – 62 подъёма (32+30) – третье место.







Валерий Воронович и Андрей Казакевич, заняв первые места в своих весовых категориях, обеспечили тем самым команде «Вилейского РОЧС» победу на спартакиаде за явным преимуществом. (Командное первенство определялось по наименьшей сумме очков-мест, набранных двумя участниками). У команды «РОЧС» – 2 очка и спасатели, в который год подряд, становятся лучшими в гиревом спорте. Второе место Алексея Щербанюка и четвёртое Александра Покусаева позволили команде «Вилейское ЖКХ» набрать командных 6 очков и совершить прорыв с прошлогоднего 7-го на второе призовое место. Третье место, отстав всего на одно очко от коммунальников, занял «Водоканал», в составе команды которого кроме Павла Парфеновича, выступил Евгений Омельянович. «Энергосбыт», как и в 2016 году на 4-ом месте. На последующих местах «Хлебозавод», «ООСиТ», «Комбикормовый завод» и «Зенит-БелОМО».

Успешное выступление в соревнованиях по гиревому спорту позволило коллективу «Вилейского ЖКХ» упрочить лидирующее положение в общекомандном спартакиадном зачёте – 55 очков. «ООСиТ» удержался на втором месте – 40 очков. Рядом расположились «Водоканал» и «Энергосбыт» – у обоих коллективов по 39 очков. У «РОЧС» – 30 очков, «Зенит-БелОМО» отстаёт на 1 очко. Вероятнее всего, эти шесть коллективов и продолжат борьбу за победу в общекомандном зачёте круглогодичной спартакиады. А впереди ещё соревнования по 11 видам спорта. На очереди – настольный теннис. В прошлом году, напомним, соревнования теннисистов выиграла команда «ДРОЦ «Надежда», на 2-ом месте «Зенит-БелОМО», на 3-ем – «Вилейский ремзавод». Как-то сыграют теннисисты в апреле этого года?

Владислав ВОЗЕНЧУК