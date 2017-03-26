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Председателю Наблюдательного совета минского «Динамо» Шуневичу исполнилось 50 лет
27.03.2017 13:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председателю Наблюдательного совета минского «Динамо» Игорю Шуневичу исполнилось 50 лет.
Отметим, что Шуневич также занимает пост Министра внутренних дел Беларуси.
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Председателю Наблюдательного совета минского «Динамо» Игорю Шуневичу исполнилось 50 лет.
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