﻿ Председателю Наблюдательного совета минского «Динамо» Шуневичу исполнилось 50 лет. 21.by
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Председателю Наблюдательного совета минского «Динамо» Шуневичу исполнилось 50 лет

27.03.2017 13:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председателю Наблюдательного совета минского «Динамо» Игорю Шуневичу исполнилось 50 лет.

Отметим, что Шуневич также занимает пост Министра внутренних дел Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Председателю Наблюдательного совета минского «Динамо» Игорю Шуневичу исполнилось 50 лет.

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