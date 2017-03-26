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«Динамо» Брест – БАТЭ. «Беларусь 5» исключил из эфирной сетки трансляцию матча 3-го тура чемпионата Беларуси
27.03.2017 14:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как сообщила пресс-служба БАТЭ, было скорректировано время начала матча чемпионата страны между брестским «Динамо» и БАТЭ.
Стартовый свисток в этой игре 3-го тура, которая состоится в субботу, 15 апреля, прозвучит в 19.00, а не часом позднее, как сообщалось прежде.
Изменение связано с тем, что телеканал «Беларусь 5» исключил из своей эфирной сетки трансляцию поединка на ОСК «Брестский».
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«Динамо» Брест – БАТЭ. «Беларусь 5» исключил из эфирной сетки трансляцию матча 3-го тура чемпионата Беларуси
Как сообщила пресс-служба БАТЭ, было скорректировано время начала матча чемпионата страны между брестским «Динамо» и БАТЭ.
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