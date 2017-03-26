|
Главный тренер сборной Македонии: «Поражение от Швеции не должно вводить в заблуждение, потому что Беларусь выше нас в рейтинге ФИФА»
27.03.2017 15:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер сборной Македонии Игор Ангеловски оценил уровень сборной Беларуси.
«Несмотря на то, что игра с белорусами – товарищеская, мы сделаем максимум для того, чтобы добиться победы. Я смотрел их матч против Швеции, который они проиграли. Это не должно вводить в заблуждение, потому что Беларусь выше нас в рейтинге ФИФА. Поединок с ними – отличный шанс показать наш уровень», – сказал тренер.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер сборной Македонии: «Поражение от Швеции не должно вводить в заблуждение, потому что Беларусь выше нас в рейтинге ФИФА»
Главный тренер сборной Македонии Игор Ангеловски оценил уровень сборной Беларуси.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии