﻿ Главный тренер сборной Македонии: «Поражение от Швеции не должно вводить в заблуждение, потому что Беларусь выше нас в рейтинге ФИФА». 21.by
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Главный тренер сборной Македонии: «Поражение от Швеции не должно вводить в заблуждение, потому что Беларусь выше нас в рейтинге ФИФА»

27.03.2017 15:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Македонии Игор Ангеловски оценил уровень сборной Беларуси.

«Несмотря на то, что игра с белорусами – товарищеская, мы сделаем максимум для того, чтобы добиться победы. Я смотрел их матч против Швеции, который они проиграли. Это не должно вводить в заблуждение, потому что Беларусь выше нас в рейтинге ФИФА. Поединок с ними – отличный шанс показать наш уровень», – сказал тренер.

 
 
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