Главный тренер сборной Македонии Игор Ангеловски оценил уровень сборной Беларуси.

«Несмотря на то, что игра с белорусами – товарищеская, мы сделаем максимум для того, чтобы добиться победы. Я смотрел их матч против Швеции, который они проиграли. Это не должно вводить в заблуждение, потому что Беларусь выше нас в рейтинге ФИФА. Поединок с ними – отличный шанс показать наш уровень», – сказал тренер.