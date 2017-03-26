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Илюмжинов ушел с поста президента FIDE
27.03.2017 16:08 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 мар — Sputnik. Россиянин Кирсан Илюмжинов подал в отставку с поста президента Международной шахматной федерации (FIDE), сообщается на
Ранее в СМИ появились сообщения, что Илюмжинов ушел с занимаемой должности. Однако данную информацию он опроверг, заявив, что это "шутка", которая не соответствует действительности.
"В конце заседания Совета, состоявшегося в Афинах 26 марта, господин Илюмжинов объявил о своей отставке с должности президента FIDE. Президентский совет был официально предупрежден об этом объявлении", — говорится в сообщении FIDE.
Отмечается, что внеочередное заседание совета пройдет в апреле.
Илюмжинов занимал должность президента FIDE с 1995 года.
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Сам Илюмжинов называет новость о своем уходе "шуткой". По его словам, он не подавал в отставку и на президентском совете этот вопрос не поднимался.
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