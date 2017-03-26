МИНСК, 27 мар — Sputnik. Россиянин Кирсан Илюмжинов подал в отставку с поста президента Международной шахматной федерации (FIDE), сообщается на официальном сайте организации .

Ранее в СМИ появились сообщения, что Илюмжинов ушел с занимаемой должности. Однако данную информацию он опроверг, заявив, что это "шутка", которая не соответствует действительности.

"В конце заседания Совета, состоявшегося в Афинах 26 марта, господин Илюмжинов объявил о своей отставке с должности президента FIDE. Президентский совет был официально предупрежден об этом объявлении", — говорится в сообщении FIDE.

Отмечается, что внеочередное заседание совета пройдет в апреле.

Илюмжинов занимал должность президента FIDE с 1995 года.