МИНСК, 27 мар — Sputnik. Боснийский подросток Керим Ахметспахик установил мировой рекорд, разбив головой в кувырке 111 бетонных блоков, сообщает Sky News .

Достижение было установлено в минувшую субботу в городе Високо. На видео видно как 16-летний мастер по тхэквондо кувыркается через бетонные блоки и разбивает их головой.

Когда Ахметспахик сломал последние блоки, зрители взорвались аплодисментами. После юный спортсмен сказал слова благодарности всем, кто помог ему достичь цели — родителей и тренера.

Отмечается, что подросток побил мировой рекорд, однако официальное решение комиссии Книги рекордов Гиннесса, которая наблюдала за происходящим, пока неизвестно.