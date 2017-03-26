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Боснийский подросток разбил головой в кувырке 111 бетонных блоков
27.03.2017 16:42 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 мар — Sputnik. Боснийский подросток Керим Ахметспахик установил мировой рекорд, разбив головой в кувырке 111 бетонных блоков, сообщает
Достижение было установлено в минувшую субботу в городе Високо. На видео видно как 16-летний мастер по тхэквондо кувыркается через бетонные блоки и разбивает их головой.
Когда Ахметспахик сломал последние блоки, зрители взорвались аплодисментами. После юный спортсмен сказал слова благодарности всем, кто помог ему достичь цели — родителей и тренера.
Отмечается, что подросток побил мировой рекорд, однако официальное решение комиссии Книги рекордов Гиннесса, которая наблюдала за происходящим, пока неизвестно.
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Юному спортсмену понадобилось 35 секунд, что установить новый мировой рекорд.
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