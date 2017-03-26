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Лесько перешел в минское «Торпедо»
27.03.2017 16:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Минское «Торпедо» подписало контракт с вратарем Артуром Лесько.
Срок соглашение составил 1 год с возможностью продления еще на сезон.
Ранее Лесько выступал за «Слуцк», проведя за клуб 59 игр в период с 2014 по 2016 год.
Ранее сообщалось о том, что Лесько мог оказаться в «Ислочи». Однако переход футболиста не состоялся.
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Минское «Торпедо» подписало контракт с вратарем Артуром Лесько.
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