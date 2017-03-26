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Квалификация Евро-2017 (U-19). Элитный раунд. Англия разгромила Беларусь

27.03.2017 17:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Квалификация Евро-2017 (U-19)

Элитный раунд

Беларусь U-19 – Англия U-19 – 1:5 (1:2, 0:3)

Голы: 1:0 – 5 Мухамедов, 1:1 – 15 Нмеча, 1:2 – 24 Бакли-Рикетт, 1:3 – 57 Эдвардс, 1:4 – 61 Уиллок, 1:5 – 74 Уиллок.

Беларусь: Павлюченко, Швецов, Кисель, Кривулец, Кучинский, Белезяк, А.Корзун (Сарамаха, 60), Седько (Краснов, 72), Подстрелов, Базар, Мухамедов (Диченков, 84).

Положение команд: Англия – 9 очков (3 матча), Испания – 6 (3), Норвегия – 3 (3), Беларусь – 0 (3).

 
 
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Квалификация Евро-2017 (U-19) Элитный раунд Беларусь U-19 – Англия U-19 – 1:5 (1:2, 0:3) Голы: 1:0 – 5 Мухамедов, 1:1 – 15 Нмеча, 1:2 – 24 Бакли-Рикетт, 1:3 – 57 Эдвардс, 1:4 – 61 Уиллок, 1:5 – 74...

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