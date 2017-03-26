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Игорь Криушенко: «Игра с Македонией товарищеская, думаю, сыграем достойно и в атаке, и в обороне»

27.03.2017 18:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко поделился ожиданиями от товарищеского матча с Македонией, который пройдет 28 марта в Скопье.

– Смогут ли сыграть Шитов, Филипенко и Бордачев?

– Есть некоторые вопросы в плане здоровья. Медицинский штаб постарается сделать все возможное. По крайней мере все, кроме Шитова, сегодня в тренировке участвуют. А смогут ли сыграть – определим чуть позже.

– Насколько состав будет отличаться от того, что играл против шведов?

– Думаю, стартовый состав будет отличаться значительно. А дальше посмотрим. Хочется дать сыграть всем.

– Какие сильные стороны отметите у македонцев?

– Команда любит и умеет атаковать. В ее составе есть два хороших нападающих — Пандев и Несторовски.

– Как будут играть белорусы? Больше будете уповать на защиту, или команда сыграет в открытый футбол?

– Игра товарищеская, думаю, сыграем достойно и в атаке, и в обороне. Чисто атакующего или оборонительного футбола нет. Есть позиционный футбол, а есть быстрые переходы из обороны в атаку. Решим позже, в какой футбол будем играть, – сказал Криушенко.

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко поделился ожиданиями от товарищеского матча с Македонией, который пройдет 28 марта в Скопье.

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