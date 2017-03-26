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В сезоне 2016/17 Роналду заработал 87,5 млн евро, Моуринью – 28 млн
27.03.2017 20:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Журнал France Football обнародовал заработок футболистов и тренеров в сезоне 2016/17. Список составлен на основном гонораре игрока, бонусах и доходах от рекламы.
Топ-5 футболистов:
1. Криштиану Роналду («Реал») – 87,5 млн евро
2. Лионель Месси («Барселона») – 76,5 млн евро
3. Неймар («Барселона») – 55,5 млн евро
4. Гарет Бэйл («Реал») – 41 млн евро
5. Эсекиэль Лавесси («Хэбэй Чайна Форчун») – 28,5 млн евро
Топ-5 тренеров:
1. Жозе Моуринью («Манчестер Юнайтед») – 28 млн евро
2. Марчелло Липпи (сборная Китая) – 23 млн евро
3. Лоран Блан (на данный момент без команды, бывший клуб – «ПСЖ») – 20 млн евро
4. Карло Анчелотти («Бавария») – 15,8 млн евро
5. Хосеп Гваридиола («Манчестер Сити») – 14,5 млн евро
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Журнал France Football обнародовал заработок футболистов и тренеров в сезоне 2016/17.
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