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В сезоне 2016/17 Роналду заработал 87,5 млн евро, Моуринью – 28 млн

27.03.2017 20:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Журнал France Football обнародовал заработок футболистов и тренеров в сезоне 2016/17. Список составлен на основном гонораре игрока, бонусах и доходах от рекламы.

Топ-5 футболистов:

1. Криштиану Роналду («Реал») – 87,5 млн евро

2. Лионель Месси («Барселона») – 76,5 млн евро

3. Неймар («Барселона») – 55,5 млн евро

4. Гарет Бэйл («Реал») – 41 млн евро

5. Эсекиэль Лавесси («Хэбэй Чайна Форчун») – 28,5 млн евро

Топ-5 тренеров:

1. Жозе Моуринью («Манчестер Юнайтед») – 28 млн евро

2. Марчелло Липпи (сборная Китая) – 23 млн евро

3. Лоран Блан (на данный момент без команды, бывший клуб – «ПСЖ») – 20 млн евро

4. Карло Анчелотти («Бавария») – 15,8 млн евро

5. Хосеп Гваридиола («Манчестер Сити») – 14,5 млн евро

 
 
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Журнал France Football обнародовал заработок футболистов и тренеров в сезоне 2016/17.

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