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Tribuna Digital открывает вакансию редактора англоязычных соцсетей
27.03.2017 20:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
В числе прочего, у нас есть клубные медиа на английском языке: для «Реала», «Барселоны», «МЮ», «Челси», «Арсенала» и «Ливерпуля» на нем
Если вы знаете английский, любите европейский футбол и много времени проводите в фейсбуке – присоединяйтесь!
От вас:
– Высокий уровень владения английским языком: на нем понадобится писать недлинные, но выверенные тексты, в том числе для тех, для кого этот язык является родным.
Для вас:
– Новые интересные задачи международного масштаба.
Свое резюме и небольшое письмо о себе на русском языке присылайте на smm@tribuna.com с темой «Редактор англоязычных соцсетей».
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