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Tribuna Digital открывает вакансию редактора англоязычных соцсетей

27.03.2017 20:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Tribuna Digital (Sports.ru + Tribuna.com) – это самая быстрорастущая спортивная digital-компания России. Месячная аудитория наших международных клубных мобильных приложений превышает миллион человек и постоянно растет, наших подписчиков в соцсетях – уже примерно столько же и скоро будет в разы больше.

В числе прочего, у нас есть клубные медиа на английском языке: для «Реала», «Барселоны», «МЮ», «Челси», «Арсенала» и «Ливерпуля» на нем уже есть свои версии приложений, сайты и аккаунты в соцсетях c сотнями тысяч пользователей.

Если вы знаете английский, любите европейский футбол и много времени проводите в фейсбуке – присоединяйтесь!

От вас:

– Высокий уровень владения английским языком: на нем понадобится писать недлинные, но выверенные тексты, в том числе для тех, для кого этот язык является родным.
– Четкое понимание принципов работы Facebook и Twitter: выбор вирусного контента, правильных подводок и картинок.
– Понимание европейского футбола и интерес к нему.
– Хороший быстрый компьютер и неограниченный доступ к интернету.
– Готовность выполнить тестовое задание.

Для вас:

– Новые интересные задачи международного масштаба.
– Отличный коллектив.
– Индивидуальный график.
– Возможность работать удаленно.

Свое резюме и небольшое письмо о себе на русском языке присылайте на smm@tribuna.com с темой «Редактор англоязычных соцсетей».

 
 
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Tribuna Digital (Sports.ru + Tribuna.com) – это самая быстрорастущая спортивная digital-компания России.

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