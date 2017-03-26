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Вячеслав Глеб: «К сожалению, после Штанге в сборную пришли специалисты, которых даже не хочу называть этим словом»

27.03.2017 20:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард Вячеслав Глеб поделился мнением о матче квалификации ЧМ-2018 Швеция – Беларусь (4:0).

– Что скажу о матче с Швецией? Как бы слова подобрать такие, чтобы не ругаться. Игры с нашей стороны по большому счету вообще не было. Брат сегодня позвонил и спросил мое мнение. Я ему ничего не ответил. Говорю: «Плохо. Что сказать?». Тут такого негативного не хочется говорить. А позитивного… Вот сейчас на ум ничего не приходит.

– Когда смотрели матч, то не было у вас мысли, что вы бы вышли и усилили?

– Были. И мысли были. И брат то же самое сказал. Но есть главный тренер и ему решать.

– Т.е вы со сборной роман не хотите заканчивать в любом случае?

– Я и не хотел. Но, к сожалению, после Бернда Штанге пришли специалисты, которые… Не хочу даже называть их этим словом «специалисты». К сожалению, для меня, наверное, это были лучшие годы в футбольном плане. И сборная прошла мимо меня. Тренеры как пришли – так и ушли. Обидно, что столько времени потратили на этих тренеров.

Дело в том, что не в главном тренере вопрос сам. А в том, что главный тренер должен способствовать развитию футбола вообще в Беларуси. Понимаете? Чтобы это было узнаваемое лицо, лицо интересное. Допустим, как в свое время был Штанге или Байдачный. Люди ходили на игры. Им было это интересно. Сейчас у нас такая разрозненность… Федерация заявляет: мы ответственны за это, тренер – за это. Нет! Все ответственны за одну цель. Чтобы футбол у нас развивался.

– Дно. Или еще могут постучать снизу? Как говорится... 

– Ребят, уже, наверное, лет пять мы стабильно идем вниз, – сказал Глеб в эфире программы «Арена» на «Беларусь 1».

Напомним, после Бернда Штанге сборную Беларуси возглавляли Георгий Кондратьев и Александр Хацкевич. В настоящее время команду возглавляет Игорь Криушенко.

 

 
 
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Форвард Вячеслав Глеб поделился мнением о матче квалификации ЧМ-2018 Швеция – Беларусь (4:0).

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